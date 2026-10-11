Veja onde assistir Grêmio x Internacional neste domingo (11)
Clássico decisivo na Arena é direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão
Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, na Arena do Grêmio. Valendo pelo clássico 455, o confronto é o último Gre-Nal do ano e integra a programação da 30ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro 2026.
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O Grêmio tenta alcançar seu primeiro triunfo após o retorno do técnico Renato Portaluppi, que fará sua terceira partida à frente do comando técnico nesta atual passagem, vindo de empates diante do Palmeiras e do Remo. O Tricolor gaúcho passa por um momento delicado de jejum, sem vencer há cinco jogos, acumulando três derrotas, e ocupa atualmente a 18ª posição da tabela com 30 pontos conquistados.
O Internacional vem motivado após vencer o Corinthians por 2 a 1 na partida que marcou a estreia do técnico Eduardo Baptista. Na 17ª colocação com 31 pontos, um a mais que seu arquirrival, o Colorado busca engatar uma sequência positiva para sair do Z-4 e encara o compromisso com o objetivo de superar o adversário em sua própria casa. Como ambas as equipes estão na zona da degola, um empate manterá os dois clubes entre os quatro últimos colocados.
Onde assistir
RBS TV (para o Rio Grande do Sul) e Premiere (para todo o Brasil).
Escalações
Grêmio: Weverton; Diego Caito (João Pedro), Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Pedro Gabriel (Marlon); Danilo Barbosa, Villasanti e Nardoni (Krovinovic); Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Victor Gabriel (Juninho); Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.