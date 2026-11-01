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COPA DO BRASIL

Veja onde assistir Grêmio x Atlético-MG neste domingo (01)

Tricolor gaúcho e Galo iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil em Porto Alegre

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Grêmio x Atlético-MG neste domingo (01)
Autor Partida acontece na Arena, em Porto Alegre (RS) - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio e Atlético-MG entram em campo neste domingo (01), às 18h30, na Arena, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, abrindo a batalha por um lugar na grande decisão do torneio eliminatório.

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O Tricolor gaúcho chega após vivenciar sua melhor semana sob o comando de Renato Portaluppi, conquistando duas vitórias consecutivas no Brasileirão e respirando na luta contra o rebaixamento. O foco agora é a competição de mata-mata, onde o time busca seu sexto título e uma vaga na próxima Libertadores (desde que permaneça na Série A). Para a partida, o esquema com três defensores que rendeu vitórias recentes será mantido e, sem os titulares Diego Caito e Pavon, João Pedro e Enamorado devem seguir na equipe. Entre os desfalques por lesão também estão Danilo Barbosa e Nardoni.

Já o Galo vive um momento de instabilidade, acumulando três derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o rival Cruzeiro, e busca reagir na fase mais crucial do ano. O técnico Eduardo Domínguez vem fazendo um rodízio no elenco para que a equipe chegue com força máxima à semifinal. O comandante terá que improvisar Victor Hugo no ataque para substituir Reinier, pois também não tem Borbas, Cassierra e Fred à disposição (todos machucados, assim como Ruan Tressoldi; Alexsander está suspenso). Em contrapartida, pilares do time como Everson e Cuello retornam.

Onde assistir

sportv, Premiere e Amazon Prime.

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Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG: Everson (Delfim); Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco e Maycon; Bernard, Cuello e Victor Hugo. Técnico: Eduardo Domínguez.

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