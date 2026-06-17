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Veja onde assistir Gana x Panamá nesta quarta-feira (17) pela Copa do Mundo

Duelo no Canadá marca a estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026 pelo Grupo L

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 19:44:14 Editado em 17.06.2026, 19:44:57
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Veja onde assistir Gana x Panamá nesta quarta-feira (17) pela Copa do Mundo
Autor A equipe de Gana chega para a sua quinta Copa do Mundo - Foto: Instagram/Seleção de Gana

As seleções de Gana e Panamá se enfrentam às 20h (horário de Brasília), no Estádio Toronto Field, situado no Canadá. O jogo é válido pela rodada inaugural do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, chave que também contará com a partida de abertura entre Inglaterra e Croácia.

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A equipe de Gana chega para a sua quinta Copa do Mundo, com um retrospecto de ausência apenas na edição de 2018 desde que estreou na competição em 2006. O país fez uma sólida campanha nas Eliminatórias, avançando no primeiro lugar do seu grupo. Contudo, os bastidores recentes foram conturbados: o comandante Otto Addo foi demitido no mês de abril para dar lugar a Carlos Queiroz. Além disso, o capitão Thomas Partey, que responde a acusações de estupro e violência sexual, foi barrado de entrar no Canadá, abrindo espaço para Kwasi Sibo assumir a titularidade no meio-campo. A grande aposta da equipe é o atacante Antoine Semenyo, autor de 11 gols em 27 jogos pelo Manchester City na última temporada.

Do outro lado, o Panamá vai disputar o torneio pela segunda vez, após ter feito sua estreia na Rússia, em 2018. A seleção ainda persegue sua primeira vitória na história do Mundial, já que amargou derrotas para Bélgica, Inglaterra e Tunísia há oito anos. Todo este novo ciclo foi comandado pelo técnico hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, que garantiu a vaga no Mundial liderando uma chave com El Salvador, Guatemala e Suriname. Para este jogo, o volante Adalberto Carrasquilla não está em plenas condições físicas e deve ceder o lugar para Carlos Harvey no time titular. A grande força ofensiva da equipe se concentra no trio formado por José Fajardo, Tomás Rodríguez e Puma Rodríguez.

Onde assistir

Nenhum canal de TV ou streaming em vídeo foi informado (a cobertura original citava apenas o acompanhamento em tempo real).

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Prováveis escalações

Gana: Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Boakye, Sibo e Owusu; Semenyo; Jordan Ayew e Nuamah. Técnico: Carlos Queiroz.

Panamá: Mosquera; Ramos, Cordoba e Andrde; Murillo, Godoy, Harvey e Davis; Tomás Rodríguez, Puma Rodríguez e Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

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