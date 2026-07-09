Veja onde assistir França x Marrocos ao vivo nesta quinta-feira

Em busca de vaga nas semifinais da Copa do Mundo, europeus e africanos se enfrentam nos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, França e Marrocos medem forças a partir das 17h (pelo horário de Brasília) em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O palco do embate será o Estádio de Boston, situado nos Estados Unidos, onde os dois países buscam uma vaga na próxima fase do torneio mundial.

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Buscando alcançar as semifinais pela terceira vez consecutiva, após faturar o título em 2018 e o vice-campeonato em 2022, a seleção da França mantém um aproveitamento de 100% nesta edição. O time vem de uma vitória apertada por 1 a 0 diante do Paraguai nas oitavas de final, contando com o brilho de Mbappé, que é o grande destaque da equipe e briga pelo topo da artilharia com sete gols anotados.

Por outro lado, Marrocos tenta igualar seu feito do último Mundial e avançar novamente para a semifinal, precisando superar justamente a seleção que a eliminou naquela ocasião. Quebrando recordes no continente, a equipe marroquina se consagrou como a primeira de sua região a atingir a fase de quartas de final de forma consecutiva, ostentando também os recordes africanos de vitórias (oito) e de gols marcados em Copas, somando 30 tentos.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv e Cazé TV.

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Escalações

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.