Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO

Veja onde assistir França x Marrocos ao vivo nesta quinta-feira

Em busca de vaga nas semifinais da Copa do Mundo, europeus e africanos se enfrentam nos Estados Unidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 16:00:37 Editado em 09.07.2026, 15:41:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir França x Marrocos ao vivo nesta quinta-feira
Autor Foto: Federação Francesa Futebol/Divulgação

Nesta quinta-feira, França e Marrocos medem forças a partir das 17h (pelo horário de Brasília) em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O palco do embate será o Estádio de Boston, situado nos Estados Unidos, onde os dois países buscam uma vaga na próxima fase do torneio mundial.

📰 LEIA MAIS: Projeto de lei obriga seleção a convocar jogadores que atuam apenas no Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Buscando alcançar as semifinais pela terceira vez consecutiva, após faturar o título em 2018 e o vice-campeonato em 2022, a seleção da França mantém um aproveitamento de 100% nesta edição. O time vem de uma vitória apertada por 1 a 0 diante do Paraguai nas oitavas de final, contando com o brilho de Mbappé, que é o grande destaque da equipe e briga pelo topo da artilharia com sete gols anotados.

Por outro lado, Marrocos tenta igualar seu feito do último Mundial e avançar novamente para a semifinal, precisando superar justamente a seleção que a eliminou naquela ocasião. Quebrando recordes no continente, a equipe marroquina se consagrou como a primeira de sua região a atingir a fase de quartas de final de forma consecutiva, ostentando também os recordes africanos de vitórias (oito) e de gols marcados em Copas, somando 30 tentos.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv e Cazé TV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escalações

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo França frança x marrocos Futebol marrocos Onde assistir França x Marrocos transmissão ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV