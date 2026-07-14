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Veja onde assistir França x Espanha ao vivo nesta terça-feira

Seleções decidem vaga para a grande final da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 15:32:07 Editado em 14.07.2026, 15:32:02
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Veja onde assistir França x Espanha ao vivo nesta terça-feira
Autor Mbappé, jogador da Seleção Francesa - Foto: Divulgação Fifa

França e Espanha entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pelas semifinais da Copa do Mundo. O confronto decisivo será disputado no estádio de Dallas, localizado nos Estados Unidos.

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A seleção francesa chega à sua terceira semifinal consecutiva em Mundiais, embalada pelo título de 2018 e pelo vice-campeonato em 2022. Com vitórias em todas as partidas desta edição, a equipe tem como grande nome Mbappé, que possui oito gols e divide a artilharia com Messi. Ao lado de Dembélé, a dupla acumula 13 tentos e pode alcançar uma marca histórica na competição. Para o jogo, a expectativa é que o técnico Didier Deschamps retorne com o volante Tchouaméni ao time principal após recuperação de lesão, enquanto Doué deve ser mantido no ataque.

Por outro lado, a Espanha realiza sua melhor campanha no torneio desde a conquista do título inédito em 2010 sobre a Holanda. A Fúria teve sua defesa vazada pela primeira vez apenas nas quartas de final, na vitória por 2 a 1 contra a Bélgica. O histórico recente em semifinais é favorável aos espanhóis, que superaram os franceses na Liga das Nações de 2025 (5 a 4) e na Eurocopa de 2024 (2 a 1), ainda que a França tenha levado a melhor na final da Liga das Nações de 2021. O comandante Luis de la Fuente tem força máxima à disposição, mas mantém uma dúvida no meio-campo entre Pedri e Fabián Ruiz.

Onde assistir

Cazé TV (Youtube)

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Prováveis escalações-

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

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