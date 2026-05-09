Veja onde assistir Fluminense x Vitória neste sábado (09)

Fluminense e Vitória medem forças neste sábado (09), às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O confronto é válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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O Fluminense chega ao duelo após um empate na última quarta-feira contra o Independiente Rivadavia, pela Conmebol Libertadores. No Brasileirão, a equipe tricolor faz uma campanha bastante sólida e ocupa a 3ª colocação na tabela, somando 26 pontos, mesmo vindo de um revés por 2 a 0 contra o Internacional, no Beira-Rio, na rodada passada. Para este confronto, o técnico Luis Zubeldía deve manter a base do último jogo, contando novamente com Lucho Acosta e Nonato, além do retorno de Bernal, que estava suspenso na competição continental. O zagueiro Jemmes cumpre suspensão e é desfalque.

O Vitória, por sua vez, entra em campo embalado por uma goleada sobre o Coritiba no Brasileiro e pela recente classificação às semifinais da Copa do Nordeste, onde irá encarar o Ceará. Atualmente na 9ª posição com 18 pontos, o Rubro-Negro tem como grande objetivo conquistar o seu primeiro triunfo como visitante nesta Série A, buscando melhorar a marca de apenas 11% de aproveitamento fora de casa, a segunda pior da competição. O treinador Jair Ventura terá que mexer no time titular: Matheuzinho e Erick estão suspensos, enquanto Cacá sentiu um desconforto muscular. Ramon é dúvida, mas Baralhas e Renato Kayzer estão recuperados de lesão e ficam à disposição.

Onde assistir

Premiere e Sportv.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Savarino; Canobbio e Castillo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson (Neris), Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Baralhas, Martínez, Zé Vitor e Ronald (Diego Tarzia); Marinho e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.