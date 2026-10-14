Veja onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo nesta quarta-feira (14)

Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (14), às 21h30, no estádio do Maracanã. O confronto é válido pela primeira partida da semifinal da Taça Conmebol Libertadores 2026.

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O Tricolor chega confiante sob a liderança do técnico Marcão, que assumiu a equipe no duelo de volta das oitavas de final. Pelo torneio continental, o comandante soma uma vitória, um empate e uma derrota, tendo a taça internacional como meta prioritária, além de manter o time no G-4 do Brasileirão. Como os titulares foram poupados no clássico Fla-Flu recente, a equipe deve estar inteira. A única ressalva é o lateral-esquerdo Renê, que sente o tornozelo e deve dar lugar a Arana. No setor ofensivo e no meio-campo, Serna e Nonato são os favoritos. Os desfalques são Alisson, Matheus Reis, Cano e John Kennedy.

Do outro lado, o Alviverde vem embalado após golear o rival Corinthians por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro. Como o treinador Abel Ferreira cumpre suspensão pela expulsão diante da LDU, o assistente João Martins comandará o time. Sob sua batuta nas três últimas vezes, o clube obteve duas vitórias e um empate. O zagueiro Gustavo Gómez volta ao time após cumprir gancho, mas o atacante Vitor Roque, com entorse no tornozelo, está fora, abrindo espaço para a convocação de Heittor, das categorias de base. Jefté também segue como desfalque.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e Paramount+.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana (Renê); Martinelli, Nonato (Hércules) e Ganso; Canobbio, Savarino (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: João Martins.