Veja onde assistir Fluminense x Operário-PR ao vivo nesta terça-feira

Fluminense e Operário-PR entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. A partida é válida pelo confronto de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No embate de ida, ocorrido no dia 23 de abril no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, o placar não saiu do 0 a 0. Dessa forma, a equipe que vencer avança para as oitavas de final, enquanto uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis. O time carioca iniciou sua participação na competição somente agora, junto aos demais clubes da Série A, enquanto a equipe paranaense ingressou na segunda fase e já deixou pelo caminho Betim, Capital-DF e Londrina.

O Fluminense faz uma campanha positiva no Campeonato Brasileiro, figurando na terceira colocação com 27 pontos conquistados, mas vem de um empate em casa por 2 a 2 diante do Vitória. Na Copa do Brasil, o time estreou justamente no empate sem gols contra o Operário-PR no jogo de ida. Para a partida decisiva desta terça, o técnico Luis Zubeldía deve retornar com a sua formação ideal, visto que poupou alguns jogadores da defesa, do meio-campo e do setor ofensivo na última rodada do fim de semana.

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Já o Operário-PR chega após amargar uma derrota por 3 a 0 contra o CRB fora de casa, em compromisso válido pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. Com o revés, o clube deixou o G6 e agora ocupa a oitava posição da tabela, com 12 pontos. Na Copa do Brasil, no entanto, a equipe defende uma invencibilidade, acumulando até o momento três vitórias e um empate em quatro partidas disputadas no torneio. O treinador Luizinho Lopes deve manter a espinha dorsal utilizada na Segunda Divisão, mantendo apenas dúvidas na vaga do meio-campo, disputada por Matheus Trindade e Índio, e na referência do ataque, entre Pablo e Caio Dantas.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.

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Operário-PR: Vagner; Doka, Cuenú, Klaus e Moraes; Índio (Matheus Trindade), Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Pablo (Caio Dantas) e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes.