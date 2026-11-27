Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente dois concorrentes diretos na parte de cima da tabela.

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Logo atrás do adversário na classificação, o Fluminense chega embalado por quatro triunfos consecutivos e mira a vitória no confronto direto para seguir na briga pela terceira colocação do torneio. Além disso, somar os três pontos — ou contar com uma combinação de resultados na rodada — assegura ao Tricolor uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. Para o jogo, o técnico Marcão tem uma dúvida no setor ofensivo: sem balançar as redes há dez partidas, Hulk vive fase negativa e pode deixar a equipe titular, enquanto Martinelli, que aproveitou os últimos compromissos para retomar o ritmo, tem chance de voltar ao time inicial.

Do outro lado, o Cruzeiro entra em campo buscando consolidar sua última meta no Brasileirão, que é encerrar o campeonato em terceiro lugar — objetivo alcançado com um empate no Rio de Janeiro. O time comandado por Artur Jorge atravessa uma série de seis vitórias seguidas na competição, sendo a mais recente diante da Chapecoense. Após cumprirem suspensão em Chapecó, Kaio Jorge (na vaga de Neyser) e Gerson voltam a ficar à disposição. Por conta do desfalque de Lucas Romero e dos treinos perdidos por Matheus Henrique durante a semana, o esquema pode sofrer alterações, com Gerson atuando mais recuado como segundo volante e Wesley entrando pelo lado esquerdo do ataque. Já Rojas virou baixa de última hora, não viajou com a delegação e tende a ser substituído por Viña.

Onde assistir

sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Castillo (Hulk). Técnico: Marcão.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Viña (Villalba); Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Wesley (Matheus Henrique), Marquinhos e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.