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Veja onde assistir Fluminense x Coritiba ao vivo nesta quinta-feira (08)

Duelo no Maracanã é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Fluminense x Coritiba ao vivo nesta quinta-feira (08)
Autor O Fluminense volta a campo depois de quase 20 dias de pausa por conta da Data Fifa - Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C

Fluminense e Coritiba medem forças nesta quinta-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, marca o retorno das equipes após o período sem jogos.

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O Fluminense volta a campo depois de quase 20 dias de pausa por conta da Data Fifa, iniciando uma sequência decisiva para as suas pretensões na temporada. O clube enxerga uma vitória neste duelo como fundamental para ganhar confiança e se consolidar na briga pelo G-4 do Brasileirão, já que logo na sequência terá um clássico contra o Flamengo e o primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

Já o Coritiba chega em busca de reabilitação no campeonato, pois amarga um jejum de três jogos sem vencer. A equipe paranaense vem de derrotas contra Mirassol (2 a 1) e Vasco (5 a 0), além de um empate heroico em 3 a 3 no clássico diante do Athletico, quando perdia por 3 a 1 até os acréscimos. Atualmente com 38 pontos e na zona intermediária da tabela, o principal foco do time é garantir matematicamente sua permanência na Série A para 2027.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Soteldo, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes, Paulo Roberto (ou Fabinho) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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Campeonato Brasileiro Coritiba Data Fifa fluminense Futebol Libertadores Veja onde assistir Fluminense x Coritiba ao vivo nesta quinta-feira (08)
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