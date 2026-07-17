Veja onde assistir Fluminense x Bragantino nesta sexta-feira (17)

O confronto entre Fluminense e Bragantino acontece nesta sexta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca o retorno de ambas as equipes aos jogos oficiais após o período de paralisação para a disputa da Copa do Mundo.

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Retornando de recesso, o Tricolor carioca segue com o calendário cheio e disputando três competições diferentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. No torneio nacional, a equipe ocupa o terceiro lugar com 31 pontos, dez atrás do líder Palmeiras. Durante a pausa, o elenco realizou uma intertemporada e chega embalado por vitórias em dois amistosos na semana passada, contra Nova Iguaçu e Bahia. Sob o comando de Luis Zubeldía, o time tem como boas novidades para o semestre as contratações de Thiago Silva (que ainda não tem condições legais para estrear) e Hulk. O treinador argentino tem dúvidas na zaga, entre Freytes e Millán, e no ataque, entre Hulk e John Kennedy. O time não contará com Samuel Xavier (suspenso), Vitor Eudes e Matheus Reis (em recuperação física), enquanto Arana, Savarino e Carlos Gruezo (auxiliar) estão pendurados.

O Massa Bruta, por sua vez, vivia um excelente momento antes da interrupção da temporada, acumulando uma série de cinco confrontos de invencibilidade, sendo três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Atual quinto colocado com 29 pontos, o time foca em manter o ritmo positivo neste recomeço. O grupo retomou aos treinos no dia 22 de junho e passou por dois testes preparatórios: bateu o Athletico-PR por 2 a 1 e empatou em 0 a 0 com o São Paulo. O técnico Vagner Mancini deve utilizar a mesma base que iniciou o amistoso contra os paranaenses. A única indefinição fica no meio-campo para substituir Gabriel, que sente dores na panturrilha: Matheus Fernandes pode entrar diretamente em seu lugar, ou Eric Ramires pode atuar mais recuado, abrindo espaço para a entrada de Rodriguinho.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Millán) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

Bragantino: Volpi; Agustin Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Matheus Fernandes (Rodriguinho), Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.