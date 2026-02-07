Veja onde assistir Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo neste sábado pelo Carioca

Flamengo e Sampaio Corrêa entram em campo na noite deste sábado (07), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto é válido pela sexta rodada da Taça Guanabara de 2026, com o Rubro-Negro buscando recuperação imediata no torneio estadual.

- LEIA MAIS: Veja onde assistir Portuguesa x Ponte Preta ao vivo neste sábado (07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Flamengo atravessa um início de temporada turbulento, registrando seu desempenho mais baixo nos primeiros oito jogos desde o ano de 2002. Atualmente na quinta posição do Grupo B, o time comandado por Filipe Luís flerta com o quadrangular do rebaixamento e precisa urgentemente da vitória, além de torcer contra adversários como Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu, para retomar o caminho rumo às quartas de final.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa vive uma situação de tabela similar, também ocupando a zona que disputaria a permanência na elite. A equipe de Saquarema chega ao Maracanã com a necessidade de somar pontos para manter vivo o sonho de classificação no Grupo A, prometendo dificultar as ações do mandante para evitar a queda na classificação geral.

Onde assistir Premiere, sportv e ge tv (disponíveis também via ge.globo e Globoplay).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz (Vitão) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Carrascal); Paquetá (Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís. Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Daniel Nunes, Lucas Marreta, Guilherme; Martini, Alexandre Souza, Rodrigo Andrade; Octávio, Luan Gama e Matheus Iacovelli. Técnico: Antônio Carlos Roy.