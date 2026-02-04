Veja onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo nesta quarta (04)

Flamengo e Internacional medem forças nesta quarta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para o Estádio do Maracanã e coloca frente a frente duas equipes que buscam somar seus primeiros pontos na competição nacional.

O Rubro-Negro entra em campo sob pressão e busca reabilitação imediata. O time carioca atravessa uma sequência negativa de três derrotas consecutivas, marca que não atingia desde 2023, tendo perdido recentemente a Supercopa do Brasil para o Corinthians e sofrido um revés por 2 a 1 contra o São Paulo na rodada de abertura do Brasileirão.

Por outro lado, o Internacional também tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 sofrida em casa diante do Athletico na estreia. Apesar do tropeço inicial na liga nacional, o Colorado se apoia na solidez demonstrada no Campeonato Estadual, competição na qual encerrou a fase classificatória na liderança geral e garantiu sua vaga nas quartas de final.

Onde assistir

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.