Veja onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo nesta quarta-feira (04)

Flamengo e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (04), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O confronto, que movimenta a parte de cima e de baixo da tabela, é válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Ocupando a liderança da competição, o Rubro-Negro tem a oportunidade de abrir seis pontos na ponta da tabela, jogando a pressão para o vice-líder Palmeiras, que atua apenas na quinta-feira. Comandada por Leonardo Jardim, a equipe carioca chega com moral após aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o Vasco na rodada anterior e agora concentra todo o seu foco na única disputa restante no ano para assegurar a taça.

Do outro lado, o Tricolor gaúcho vem embalado por uma sequência de três triunfos consecutivos, sendo o último deles sobre o Atlético-MG, no confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. Essa reação trouxe esperança na luta contra o rebaixamento, porém o time precisará pontuar para deixar o Z-4 mais uma vez, já que retornou à zona de perigo após as vitórias de Inter e Mirassol. Diante deste cenário, conquistar um empate no Rio de Janeiro é avaliado como um bom negócio.

Onde assistir

Transmissão exclusiva pelo canal Premiere.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Royal); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Wallace e Kannemann; João Pedro, Noriega, Dodi (Villasanti) e Caio Paulista; Tetê (Amuzu), Enamorado e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.