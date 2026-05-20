Veja onde assistir Flamengo x Estudiantes nesta quarta-feira (20)

Flamengo e Estudiantes medem forças nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O confronto é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Taça Conmebol Libertadores. Como informação complementar, no encontro anterior entre as duas equipes, disputado na Argentina, o placar terminou empatado em 1 a 1.

O Flamengo encontra-se em uma situação bastante confortável no Grupo A, somando atualmente sete pontos. A equipe carioca pode alcançar a marca de dez pontos caso a Conmebol confirme a vitória por W.O. contra o Independiente Medellín, decisão que deve ser julgada a qualquer momento. Para o duelo de hoje, o técnico Leonardo Jardim terá retornos importantes: Evertton Araújo e Jorginho, que cumpriram suspensão contra o Athletico-PR, voltam ao time titular. Bruno Henrique, que foi um dos destaques no empate na Arena da Baixada, disputa uma vaga no ataque para atuar ao lado de Pedro. Além deles, Luiz Araújo volta a ficar à disposição após liberação para um compromisso familiar. O clube ainda avaliará a situação de Pulgar e Plata, vindos do departamento médico, antes de fechar a lista. O único desfalque certo é Arrascaeta (lesão no ombro direito), e o time não possui jogadores pendurados.

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O Estudiantes, por sua vez, ocupa a vice-liderança da chave, acumulando seis pontos. A equipe comandada por Alexander Medina chega descansada ao Rio de Janeiro após ter nove dias livres para preparação, visto que vem de derrota para o Racing e eliminação nas oitavas de final do Campeonato Argentino (Apertura) no último dia 10 de maio. Os argentinos atuarão com força praticamente máxima. O lateral-direito Meza e o camisa 10 Tiago Palacios retornam à equipe após sofrerem com complicações devido à altitude no jogo contra o Cusco — o meia chegou a ser internado com quadro febril na ocasião. A principal dúvida do treinador é se armará o sistema defensivo com uma linha de quatro ou cinco atletas, escolha que afetará diretamente o posicionamento de Benedetti, autor do gol da vitória por 1 a 0 na Argentina no ano passado. Arzamendia (lesão no joelho direito) é baixa confirmada, enquanto Tomás Palacios, Gabriel Neves, Tiago Palacios e Facundo Farías estão pendurados.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo streaming Paramount+ (com acesso também disponível pelo Globoplay).

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Jorginho e Paquetá; Carrascal (Plata), Bruno Henrique (Lino) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Muslera; Meza, Núñez, Pírez e Tomás Palacios; Amondarain, Piovi, Castro e Benedetti; Tiago Palacios e Carrillo. Técnico: Alexander Medina.