Veja onde assistir Flamengo x Cusco FC ao vivo nesta terça-feira (26)

Flamengo e Cusco FC entram em campo nesta terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto é válido pela última rodada da fase de grupos da Taça Conmebol Libertadores de 2026. No encontro anterior entre as equipes, disputado no Peru, o time carioca levou a melhor e venceu a partida por 2 a 0.

LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana anuncia novo leilão de bens inservíveis; saiba como participar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Rubro-Negro carioca já assegurou a primeira colocação do Grupo A, somando 13 pontos até o momento. Agora, o foco do time é terminar como o líder geral de toda a fase de grupos, garantindo assim a vantagem de decidir em casa nas etapas de mata-mata. Para isso, o clube disputa o topo com Independiente Rivadavia e Rosario Central, que possuem a mesma pontuação. Pensando no duelo de sábado pelo Brasileirão contra o Coritiba, o treinador deve poupar algumas peças, aproveitando os atletas convocáveis e dando rodagem a outros nomes do elenco. Arrascaeta (ombro direito) e Jorginho (pé direito) são desfalques certos.

A equipe peruana, por sua vez, está matematicamente eliminada do torneio continental, acumulando quatro derrotas, um empate e apenas um ponto conquistado. O objetivo do Cusco é buscar um triunfo para se despedir da competição com dignidade. A equipe vem motivada após bater o Atlético Grau por 1 a 0 e faz uma campanha regular no Campeonato Peruano, onde ocupa atualmente o sexto lugar. A expectativa é que a base titular que venceu no último sábado seja mantida, já que não há nenhum desfalque confirmado.

Onde assistir

ESPN e Disney+ Premium.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi (Andrew); Varela (Royal), Vitão, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal (De la Cruz/Pulgar); Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

Cusco: Pedro Díaz; Ruidías (Bolivar), Fuentes, Choi e Zevallos; Valenzuela, Colman e Diego Soto; Colitto, Manzaneda e Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila.