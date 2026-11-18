Líder do Brasileirão, Flamengo busca vitória em casa contra Athletico que tenta se firmar no G6

Flamengo e Athletico-PR medem forças nesta quarta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, marca o retorno das equipes após a pausa para a Data Fifa.

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O Flamengo, atual líder da competição, possui três pontos de frente em relação ao Palmeiras, segundo colocado. O Rubro-Negro carioca mira um triunfo diante de sua torcida para, quem sabe, ter a oportunidade de garantir o título no embate direto da rodada seguinte. Superando a queda na Libertadores diante do Estudiantes, os comandados de Leonardo Jardim chegam embalados por uma série de três vitórias seguidas, consolidando-se no topo da tabela.

Já o Athletico-PR vive um momento oposto e tenta quebrar um jejum de quatro partidas sem vitórias. A equipe paranaense, treinada por Odair Hellmann, ocupa a quinta colocação no campeonato, somando 54 pontos. O Furacão busca os três pontos para se aproximar da confirmação de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, atualmente figurando na zona de classificação para a fase prévia da competição sul-americana.

Onde assistir

Premiere e sportv.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Athletico-PR: Mycael, Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Felipinho (João Cruz), Jadson, Portilla, Zapelli e Mendoza; Vargas. Técnico: Odair Hellmann.