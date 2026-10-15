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Veja onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira (15)

Na Argentina, as equipes iniciam a disputa pela vaga na grande final da Libertadores

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira (15)
Autor Flamengo chega embalado por sete partidas de invencibilidade - Foto: Reprodução/Instagram @flamengo

Estudiantes e Flamengo abrem a disputa das semifinais da Conmebol Libertadores no Estádio Jorge Luis Hirschi, o Uno, em La Plata, na Argentina, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília). O duelo de volta está marcado para o dia 22, no Maracanã, e quem avançar decidirá o título contra Palmeiras ou Fluminense. Os dois times já mediram forças na fase de grupos do torneio: houve empate em solo argentino e vitória rubro-negra no Rio de Janeiro, cenário que garantiu a liderança do Grupo A aos cariocas (16 pontos) e o segundo lugar ao Estudiantes (nove pontos).

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O Estudiantes fez um bom início de temporada, terminando na ponta do Grupo A do Apertura, mas agora lida com uma queda de produção. A equipe ocupa a nona colocação no Clausura, fora da zona de classificação para o mata-mata local, e passa por um momento difícil. Desde a classificação sobre o Corinthians nas quartas da Libertadores, o time venceu apenas um duelo, empatou outro e sofreu três derrotas, incluindo eliminações recentes na Supercopa e na Copa Argentina.

O Flamengo, por sua vez, vive um momento excelente. O time chega embalado por sete partidas de invencibilidade (seis vitórias e um empate) e vem de um triunfo no clássico contra o Fluminense no final de semana. Além de liderar o Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra está invicta na Libertadores e deixou pelo caminho Independiente del Valle e Cruzeiro nas etapas anteriores do mata-mata continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

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Prováveis escalações

Estudiantes: O técnico Alexander "Cacique" Medina, que poupou seus principais atletas no último compromisso, tem como desfalques Tomás Palacios e Leandro González Pirez (suspensos), Gabriel Neves (machucado) e Marcos Rojo (inscrição barrada pela Conmebol). Tiago Palacios volta a ficar disponível e Joaquín Correa, recuperado de lesão, deve ser opção no banco. Os onze iniciais devem ser: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos (Edwuin Cetré).

Flamengo: Sob o comando de Leonardo Jardim, o time carioca não terá Evertton Araújo e Ayrton Lucas (em transição física), Danilo e Arrascaeta (se recuperando de fraturas) e Jorginho (cumprindo suspensão). Para a vaga de Jorginho, Saúl é o grande favorito. Bruno Henrique e Emerson Royal devem retornar à equipe titular. A possível formação é: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

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