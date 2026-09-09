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QUARTAS DE FINAL

Veja onde assistir Estudiantes x Corinthians nesta quarta-feira (09)

Equipes se enfrentam na Argentina pela partida de ida das quartas de final da Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Estudiantes x Corinthians nesta quarta-feira (09)
Autor É o primeiro duelo do confronto eliminatório entre os clubes da Argentina e do Brasil - Foto: Gerada por IA

Estudiantes e Corinthians abrem a disputa das quartas de final da Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (09), a partir das 21h30 (horário de Brasília). O primeiro duelo do confronto eliminatório entre os clubes da Argentina e do Brasil será realizado na cidade de La Plata, no estádio Jorge Luis Hirsch.

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Dono de quatro taças da Libertadores, o Estudiantes alcançou o mata-mata na segunda colocação do Grupo A, ficando logo atrás do Flamengo. Nas oitavas, a equipe superou a Universidad Católica, do Chile, por 4 a 1 na soma dos placares. Atualmente enfrentando um período de instabilidade, com duas derrotas e um empate nas cinco partidas mais recentes da temporada, a equipe deve atuar com uma linha de quatro defensores. O grande destaque do ataque é o experiente centroavante Guido Carrillo, de 35 anos, que já soma oito gols e duas assistências em 30 confrontos neste ano.

O Corinthians, por sua vez, viaja para a Argentina em crise e cercado de desconfiança nesta fase do torneio. Após eliminar o Rosario Central de forma heroica nas oitavas, atuando com um jogador a menos e vencendo por 1 a 0, o clube caiu bruscamente de produção e acumulou tropeços no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Fernando Diniz desde abril, o time deve manter o esquema 4-2-3-1, mas adotará uma postura defensiva mais compacta em razão de seus sete desfalques – entre eles os titulares Yuri Alberto, André e Raniele. Na frente, as principais apostas são a velocidade de Kaio César pela ponta direita e a qualidade de Memphis Depay como referência ofensiva.

Onde assistir

TV Globo (para todo o Brasil), getv e Paramount+.

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Prováveis escalações

Estudiantes: Fernando Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Gonzalo Pirez e Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Alexis Castro, Joaquin Correa e Baltazar Rodríguez; Tobio Burgos e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Cacique Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

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