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Veja onde assistir Espanyol x Real Madrid ao vivo

Jogo da 34ª rodada do Espanhol pode dar o título ao rival Barcelona caso o Real Madrid não vença

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 15:30:31 Editado em 03.05.2026, 12:19:51
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Veja onde assistir Espanyol x Real Madrid ao vivo
Autor O Espanyol levou uma goleada do Barcelona - Foto: DAVID JIMÉNEZ

Neste domingo, Espanyol e Real Madrid entram em campo às 16h (horário de Brasília), no RCDE Stadium, em Cornellà de Llobregat (Espanha). O confronto, que terá arbitragem de Jesús Gil Manzano, é válido pela 34ª rodada de LaLiga. A partida possui ares de decisão, pois o time merengue precisa obrigatoriamente triunfar para impedir que o Barcelona, atual líder com 88 pontos, garanta o troféu espanhol com quatro rodadas de antecedência.

O Espanyol vive uma fase bastante complicada no campeonato. Atualmente na 12ª posição, a equipe da casa acumula uma indigesta sequência de 16 jogos sem vitórias. O último êxito ocorreu apenas na 17ª rodada, em dezembro de 2025, quando bateu o Athletic Bilbao por 2 a 1. Mesmo figurando no meio da tabela, o clube ainda corre perigo de rebaixamento, uma vez que possui apenas cinco pontos de vantagem para o Sevilla, equipe que abre o Z-3.

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Já o Real Madrid, comandado pelo técnico Álvaro Arbeloa e ocupando a vice-liderança com 74 pontos, busca a vitória para empurrar a definição do título para o confronto direto do "El Clásico" da rodada seguinte, marcado para o dia 10 de maio. O elenco, porém, vai a campo com uma longa lista de problemas. Éder Militão passou por cirurgia na coxa esquerda e só retorna em outubro. Além dele, Mbappé, Rodrygo, Güler, Carvajal e Courtois seguem no departamento médico, enquanto Ceballos é desfalque por suspensão.

Onde assistir

Disney+ (streaming).

Prováveis escalações-

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Expósito, Terrats; Pere Milla e Roberto Fernández. Técnico: Manolo González.

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Real Madrid: Lunín; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinícius e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

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