Veja onde assistir Espanha x Cabo Verde ao vivo nesta segunda (15)
Espanhóis chegam como favoritos, enquanto a seleção cabo-verdiana faz a sua estreia na história do Mundial
Espanha e Cabo Verde se enfrentam na tarde desta segunda-feira (15), a partir das 13h, no Atlanta Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. O confronto vale pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026.
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Os espanhóis chegam como um dos favoritos na briga pelo título do torneio. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente vem embalada devido aos títulos conquistados da Eurocopa e da Liga das Nações durante todo o ciclo para este Mundial.
Por outro lado, Cabo Verde é uma das seleções estreantes em uma Copa do Mundo. Mesmo com esse cenário, a equipe vem apresentando uma sequência positiva com base nos seus últimos três amistosos preparatórios, acumulando um empate contra a Finlândia e vitórias diante de Bermuda e da Sérvia.
Onde assistir
CazéTV (YouTube).
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Prováveis escalações
Espanha: Unai Simón; Llorente, Laporte, Eric García e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Dani Olmo (Baena) e Ferrán Torres.
Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kelvin Pires, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral e Ryan Mendes; Nuno da Costa.