Veja onde assistir Cruzeiro x Palmeiras nesta quarta-feira (18)
Equipes se enfrentam no Mineirão em duelo decisivo pelas primeiras posições da tabela do Brasileirão
Cruzeiro e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
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O time mineiro chega embalado na competição nacional após conquistar quatro vitórias consecutivas, sendo a mais recente diante do Bahia, jogando em casa. Graças a essa sequência positiva, o Cruzeiro se estabilizou na terceira posição, somando 60 pontos, e tem a oportunidade de colocar dez pontos de vantagem sobre o próprio rival baiano, que é a primeira equipe fora do G-5.
Já o Palmeiras busca mais um triunfo para se manter firme na disputa pela taça do campeonato. Ocupando a vice-liderança com 73 pontos, a equipe alviverde necessita do resultado positivo para continuar na perseguição ao líder Flamengo. No próximo sábado, inclusive, o Verdão recebe o clube carioca no Nubank Parque para um confronto direto pela ponta da tabela.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Gabriel Rojas (Viña); Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Palmeiras: Carlos Miguel; Emiliano Martínez, Barboza e Bruno Fuchs; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arthur; Ramón Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.