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Veja onde assistir Cruzeiro x Fluminense ao vivo neste domingo

Clubes se enfrentam em Belo Horizonte pela 18ª rodada do Brasileirão; saiba onde acompanhar a partida

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 20:10:00 Editado em 31.05.2026, 19:57:27
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Veja onde assistir Cruzeiro x Fluminense ao vivo neste domingo
Autor Jogo será no Mineirão nesta noite de domingo - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Neste domingo, Cruzeiro e Fluminense entram em campo a partir das 20h30 (horário de Brasília) no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto entre as duas equipes é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A equipe mineira mantém uma invencibilidade de sete jogos na atual temporada, acumulando quatro vitórias e três empates. Além disso, o time vem embalado pela goleada de 4 a 0 sobre o Barcelona-EQU, resultado que garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Pelo torneio nacional, o objetivo da Raposa é se aproximar do bloco da frente na tabela, vindo de uma sequência de dois triunfos e um empate nos seus três compromissos mais recentes.

Pelo lado dos visitantes, o Fluminense joga com mais tranquilidade após ter assegurado de forma sofrida a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Agora, o foco do clube carioca é encerrar a primeira metade da competição nacional ocupando a terceira colocação da tabela. Para atingir essa meta, o time necessita obrigatoriamente de uma vitória fora de casa no Mineirão.

Onde assistir

  • Premiere, Record e Cazé TV.

Escalações

  • Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
  • Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, Millán e Arana; Bernal, Martinelli e Savarino; Serna, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.
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Campeonato Brasileiro Conmebol Libertadores cruzeiro fluminense futebol ao vivo mineirão
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