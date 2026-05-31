Veja onde assistir Cruzeiro x Fluminense ao vivo neste domingo

Neste domingo, Cruzeiro e Fluminense entram em campo a partir das 20h30 (horário de Brasília) no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto entre as duas equipes é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A equipe mineira mantém uma invencibilidade de sete jogos na atual temporada, acumulando quatro vitórias e três empates. Além disso, o time vem embalado pela goleada de 4 a 0 sobre o Barcelona-EQU, resultado que garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Pelo torneio nacional, o objetivo da Raposa é se aproximar do bloco da frente na tabela, vindo de uma sequência de dois triunfos e um empate nos seus três compromissos mais recentes.

Pelo lado dos visitantes, o Fluminense joga com mais tranquilidade após ter assegurado de forma sofrida a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Agora, o foco do clube carioca é encerrar a primeira metade da competição nacional ocupando a terceira colocação da tabela. Para atingir essa meta, o time necessita obrigatoriamente de uma vitória fora de casa no Mineirão.

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Premiere, Record e Cazé TV.

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