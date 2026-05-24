Veja onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo neste domingo

Cruzeiro e Chapecoense medem forças neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O clube celeste chega para o confronto após uma sequência de empates contra o Palmeiras, pelo torneio nacional, e diante do Boca Juniors, pela Libertadores. Sob a batuta do técnico Artur Jorge, a equipe atravessa um bom momento e ostenta uma série invicta de cinco jogos, somando duas vitórias e três igualdades. O time volta a jogar diante de sua torcida pela primeira divisão nacional após duas rodadas como visitante e uma derrota em casa no clássico contra o Atlético-MG.

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Do outro lado, a equipe catarinense amarga a última colocação do campeonato, já com uma desvantagem de quatro pontos em relação ao penúltimo colocado na tabela. O comandante Fábio Matias continua na busca pelo seu primeiro triunfo à frente da Chape na elite do Brasileirão — embora já tenha comemorado vitórias pelo clube na Copa do Brasil e no torneio Sul-Sudeste. Nas seis partidas sob seu comando na Série A, o retrospecto é de um empate e cinco derrotas, resultando em apenas um ponto conquistado de 18 possíveis.

Onde assistir O jogo terá transmissão ao vivo através do Amazon Prime.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues (Sinisterra) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. (Keny Arroyo cumpre suspensão e é desfalque. Bruno Rodrigues e Luís Sinisterra brigam por uma vaga no setor defensivo, mas existe a possibilidade de o comandante manter a mesma formação que iniciou contra o Boca Juniors. Entre os convocados para a partida, Matheus Henrique pode aparecer como novidade. Cássio está no departamento médico e William foi liberado por questões pessoais. Gerson, Kauã Moraes, Lucas Romero, Matheus Pereira e Otávio estão pendurados).

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Chapecoense: Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Everton e Bruno Pacheco; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Ênio; Marcinho e Bolasie. Técnico: Fábio Matias. (O treinador será forçado a mexer na equipe titular, já que o volante Camilo cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o que pode dar a chance para Higor Meritão iniciar jogando. Em contrapartida, o atacante Yannick Bolasie volta de suspensão para reencontrar o Cruzeiro. Rafael Thyere, Victor Caetano e Robert estão no departamento médico. Marcos Vinícius, Doma, Jean Carlos, Ênio e João Paulo entram em campo pendurados).