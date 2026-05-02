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CLÁSSICO

Veja onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo neste sábado

Rivais se enfrentam no Mineirão em clássico válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 20:45:00 Editado em 02.05.2026, 18:38:58
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Veja onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo neste sábado
Autor O clássico mineiro é um dos destaques da 14ª rodada da Série A - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte. O clássico mineiro é um dos destaques da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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O Cruzeiro chega para o confronto embalado por um resultado positivo. A equipe celeste derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 na terceira rodada da fase inicial da Libertadores. Pelo Brasileirão, o time vem de uma sequência de três vitórias consecutivas, o que o mantém fora da zona de rebaixamento desde a partida contra o Grêmio. Com a boa fase, a Raposa chegou aos 16 pontos, assumiu a 12ª posição na tabela e ultrapassou o próprio rival mineiro na última rodada.

Já o Atlético-MG enfrenta dias turbulentos, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Em campo, o time amarga duas derrotas complicadas: caiu diante do Flamengo na Série A e perdeu para o Cienciano na Copa Sul-Americana, onde figura como lanterna do Grupo B. No Campeonato Brasileiro, a pontuação da equipe é a mesma do primeiro clube que abre o Z-4. Nos bastidores, a situação também é tensa após a rescisão de contrato do atacante Hulk e o anúncio de Rafael Menin, um dos donos da SAF, de que se afastará da rotina diária do clube.

Onde assistir

  • Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

  • Cruzeiro: Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Gerson; Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Kaio Jorge.
  • Atlético-MG: Everson; Vitor Hugo, Natanael, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Tomás Perez); Bernard; Alan Minda (Cuello) e Cassierra.


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