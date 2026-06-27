Veja onde assistir Croácia x Gana pela Copa do Mundo neste sábado (27)

Croácia e Gana entram em campo neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela terceira e decisiva rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, definindo o futuro de ambas as seleções na fase de grupos da competição.

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A Croácia iniciou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, em um jogo onde chegou a empatar duas vezes no primeiro tempo, mas não resistiu na etapa final. A recuperação aconteceu na segunda rodada com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Panamá, garantindo três pontos e mantendo a equipe viva no torneio. A seleção comandada por Modric, entretanto, ainda não repetiu o forte desempenho dos últimos mundiais, tendo passado sufoco contra os panamenhos e dependido de boas defesas do goleiro Livakovic. O atacante Ante Budimir, autor do gol da vitória após sair do banco de reservas, pode assumir a vaga de Petar Musa no ataque.

Gana, por outro lado, estreou confirmando o favoritismo sobre o Panamá com uma vitória dramática por 1 a 0, graças a um gol de Yirenkyi aos 49 minutos do segundo tempo. No jogo seguinte, a sólida estratégia defensiva montada pelo técnico Carlos Queiroz foi eficiente e assegurou um empate sem gols contra a Inglaterra, levando a seleção africana aos quatro pontos. O time continua com Asare na meta, visto que o goleiro titular Lawrence Ati-Zigi lesionou a virilha logo na estreia. Peças importantes como Thomas Partey, liberado para atuar em solo americano, e Iñaki Williams devem seguir entre os titulares.

Onde assistir

Cazé TV.

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Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric e Kovacic; Marco Pasalic, Martin Baturina e Ivan Perisic; Musa (Budimir). Técnico: Zlatko Dalic.

Gana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Thomas Partey, Sibo, Yirenkyi e Iñaki Williams; Semenyo e Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.