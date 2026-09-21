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SÉRIE B

Veja onde assistir Criciúma x Operário-PR ao vivo nesta segunda-feira (21)

Duelo da 29ª rodada da Série B precisou ser remarcado devido às fortes chuvas em Criciúma

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Criciúma x Operário-PR ao vivo nesta segunda-feira (21)
Autor O Criciúma ocupa a quinta colocação na tabela, somando 47 pontos - Foto: Divulgação/Criciúma

Criciúma e Operário-PR entram em campo nesta segunda-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. O confronto é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que a partida estava prevista para ocorrer nesta mesma data, mas precisou passar por uma remarcação formal em decorrência das intensas chuvas que atingiram a cidade catarinense.

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O Criciúma ocupa a quinta colocação na tabela, somando 47 pontos, e busca recuperação imediata. O Tigre vem de um revés pesado por 4 a 0 para o Atlético-GO, atuando fora de casa. O último triunfo carvoeiro aconteceu em seus domínios, num 2 a 0 sobre o Cuiabá, mas, desde então, a equipe acumulou duas derrotas, com seis gols sofridos e nenhum marcado. Para o jogo, o técnico Eduardo Baptista conta com o retorno do meia Fellipe Mateus (livre de suspensão), mas perde o atacante Diego Gonçalves (suspenso). Willean Lepo segue tratando lesão na coxa e Otero é tratado como dúvida. Os pendurados do time são Thiaguinho, Nicolas, Marcelo Hermes, Ruan, Gui Lobo, Jhonata Robert, Rodrigo e o próprio treinador.

Pelo lado do Operário-PR, a equipe iniciou a rodada na oitava posição, com 44 pontos, estando apenas dois atrás da zona de classificação. O Fantasma ostenta uma série invicta de cinco jogos e chega embalado após um empate heroico por 3 a 3 com o Náutico, nos Aflitos, garantido com dois gols marcados aos 48 e 49 minutos da etapa final. O técnico Luizinho Lopes não terá o lateral-esquerdo Moraes (suspenso), que deve dar lugar a Gabriel Feliciano. No departamento médico, ficam de fora Pablo, Vinicius Mingotti, Maguinho e João Gabriel. Em contrapartida, Matheus Trindade e Berto retornam ao time. O elenco paranaense tem Aylon, Boschilia, Cuenú, Joseph, Maguinho, Miranda e Vinicius Diniz pendurados.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Criciúma: Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Jhonata Robert, Waguininho e Nicolas (Yuri Tanque). Técnico: Eduardo Baptista.

Operário-PR: Vagner; Doka, Cuenú, Joseph e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Ángel Torres, Caio Dantas e Berto (Maxwell). Técnico: Luizinho Lopes.

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