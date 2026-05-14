Veja onde assistir CRB x Fortaleza ao vivo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), CRB e Fortaleza medem forças a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, localizado em Maceió. O duelo é decisivo e marca a partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o time cearense ganhou o primeiro embate por 2 a 1, tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar às oitavas de final e embolsar a cota de R$ 3 milhões. Para a equipe alagoana se classificar no tempo regulamentar, será necessário um triunfo por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória regatiana por apenas um gol de vantagem levará a disputa da vaga para as cobranças de pênalti.

O CRB chega embalado para o confronto após engatar uma sequência de três vitórias seguidas. Depois de enfrentar um amargo jejum de 11 partidas sem triunfar, o Galo se recuperou ao bater o Sousa pela Copa do Nordeste, além de superar América-MG e Operário pela Série B do Brasileiro. Agora, o time aposta na força de sua torcida atuando em casa para tentar reverter o placar adverso sofrido no primeiro encontro, na Arena Castelão.

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Do outro lado, o Fortaleza vem de um empate sem gols atuando como visitante diante do Avaí, em duelo também válido pela Série B. Tendo a vantagem do empate contra os alagoanos, a equipe tricolor enxerga o avanço na Copa do Brasil como fundamental para reforçar os cofres do clube. Além disso, carimbar a classificação trará um ambiente de maior tranquilidade para o elenco às vésperas do importante Clássico-Rei contra o rival Ceará, que acontece neste domingo.

Onde assistir

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Prováveis escalações-

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher (Patrick de Lucca), Pedro Castro e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

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Fortaleza: Vinícius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal; Mailton, Pierre, Ryan, Pochettino e Mucuri; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.