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Veja onde assistir Coritiba x Santos ao vivo nesta quarta-feira

Em jogo de volta da Copa do Brasil, Coxa e Peixe disputam a vaga para as oitavas de final

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 19:00:00 Editado em 13.05.2026, 16:58:59
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Veja onde assistir Coritiba x Santos ao vivo nesta quarta-feira
Autor Foto: Coritiba FC

Coritiba e Santos medem forças nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O embate é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o confronto de ida terminou em um empate sem gols (0 a 0) na Vila Belmiro, quem sair com a vitória garantirá a classificação direta para as oitavas de final. Caso ocorra uma nova igualdade no placar, independentemente do número de gols, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

O Coritiba não atravessa o seu melhor momento e amarga uma seca de vitórias desde o dia 19 de abril, ocasião em que bateu o Atlético-MG por 2 a 0 na Série A. A partir de então, o Coxa somou o empate com o próprio Peixe na ida do mata-mata, foi derrotado por Grêmio e Vitória no Brasileirão e ficou no 2 a 2 com o Internacional no último sábado. Com isso, a equipe treinada por Fernando Seabra acumula quatro jogos de jejum na temporada.

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O Santos, por sua vez, também vive uma fase de oscilações no ano e ainda busca embalar no calendário. Apesar da instabilidade, o Alvinegro Praiano chega para a decisão com um pouco mais de ânimo, visto que vem de um triunfo por 2 a 0 em cima do Bragantino. Contando com o retorno de Neymar, a equipe tenta de todas as formas evitar o vexame sofrido na edição do ano passado, quando acabou sendo eliminada exatamente nesta mesma fase da competição pelo CRB, em Maceió.

Onde assistir

Amazon Prime.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; João Schmidt, Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser e Neymar.

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