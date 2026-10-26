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BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Coritiba x Grêmio ao vivo nesta segunda-feira

Pela 32ª rodada do Brasileirão, equipes duelam no Couto Pereira tentando encerrar longos jejuns na temporada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Coritiba x Grêmio ao vivo nesta segunda-feira
Autor Foto: Coritiba/ Reprodução

Coritiba e Grêmio medem forças nesta segunda-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O confronto, que é válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente dois times que lutam para pontuar e se distanciar da zona de risco na tabela da competição.

O Coritiba entra em campo tentando quebrar uma sequência negativa de quase dois meses sem vitórias. O último triunfo do Coxa aconteceu apenas no dia 31 de agosto, quando superou o Remo por 3 a 2, em Belém. Desde então, a equipe somou quatro derrotas (contra Mirassol, Vasco, Fluminense e Atlético-MG) e dois empates (diante de Athletico e Botafogo). Com esse desempenho, o time paranaense estacionou nos 39 pontos e busca se afastar definitivamente do perigo de rebaixamento.

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Já o Grêmio também vive uma má fase e acumula sete jogos sem vencer, repetindo o seu maior jejum deste ano, registrado entre os meses de maio e agosto. Desde a volta do técnico Renato Portaluppi, o time gaúcho teve três empates e uma derrota — esta última sofrida na rodada passada, por 4 a 2 contra o Cruzeiro, na própria Arena. Somando 31 pontos no campeonato, o Tricolor tenta saltar da 18ª para a 17ª posição, com o objetivo de ultrapassar o Corinthians, que perdeu no fim de semana e tem 33 pontos.

Onde assistir

Premiere.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga (Bustos), Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Nicolas Fonseca, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Paulo Roberto (Breno Lopes) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Balbuena), Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

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