Coritiba e Flamengo duelam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e reúne duas equipes que ainda têm metas a cumprir na reta final da competição.

Com a permanência na Série A assegurada após derrotar o Bahia por 1 a 0 fora de casa, restando duas rodadas para o término do torneio, o Coritiba soma 45 pontos e luta por uma classificação à Copa Sul-Americana. O clube paranaense não participa da competição continental desde 2016, edição em que parou nas quartas de final. Depois de encarar os cariocas, o Coxa encerra sua campanha diante do Palmeiras.

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Já campeão com duas rodadas de antecedência, o Flamengo optou por não antecipar as férias do grupo e segue focado em duas metas para o encerramento do campeonato, sendo uma coletiva e outra individual. Somando 80 pontos, a equipe tenta ultrapassar a marca de 84 pontos feita pelo Atlético-MG em 2021 para cravar a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 times. No âmbito individual, o atacante Pedro, autor de 20 gols, disputa a artilharia com Viveros, do Athletico-PR, que balançou as redes 21 vezes.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Thiago Santos, Nicolás Fonseca (Maicon), Sebastián Gómez e Josué; Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

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Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Paquetá (Jorginho) e Carrascal (Arrascaeta); Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.