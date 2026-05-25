Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Coritiba x Bahia nesta segunda-feira (25)

Equipes se enfrentam no Couto Pereira pela 17ª rodada do torneio; confira onde acompanhar

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 20:45:47 Editado em 25.05.2026, 14:52:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Coritiba x Bahia nesta segunda-feira (25)
Autor Coritiba tem 23 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução/Coritiba

Coritiba e Bahia entram em campo nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto é válido pela 17ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com 23 pontos na tabela, o Coritiba chega motivado após um triunfo por 3 a 0 fora de casa contra o Santos. O objetivo principal do Coxa agora é voltar a ganhar sob seus domínios para se manter a uma distância segura da zona de rebaixamento, já que a última vitória no Couto Pereira ocorreu no dia 19 de abril, em um 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Para este duelo, o técnico Fernando Seabra conta com o retorno de Felipe Jonathan e Jacy, livres de um quadro gripal, sendo que Jacy deve assumir a vaga de Rodrigo Moledo entre os titulares. Na lateral direita, Tinga segue no departamento médico, dando espaço para JP Chermont (que não atuou contra o Santos por pertencer ao rival), o que tira Taverna da equipe. No ataque, Lucas Ronier continua tratando uma lesão na coxa, mantendo o trio ofensivo formado por Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Ambiental flagra descarte irregular de tecidos em Cambira e aplica R$ 40 mil em multas

Do outro lado, o Bahia busca uma recuperação imediata, restando apenas duas rodadas para a pausa da Copa do Mundo. A equipe baiana vem de um empate com o Grêmio na Fonte Nova e acumula um jejum incômodo de sete jogos sem vitórias (sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro). O Tricolor aposta em seu bom desempenho longe de Salvador para reagir, já que ostenta a quarta melhor campanha como visitante no torneio, responsável por 13 de seus 23 pontos. O técnico Rogério Ceni fará mudanças táticas: Jean Lucas deve entrar no meio-campo devido às suspensões de Erick e Rodrigo Nestor. Caio Alexandre, já recuperado fisicamente, é provável opção no banco. Na zaga, Ramos Mingo retorna de suspensão e disputa a titularidade com Kanu, enquanto Iago Borduchi assume a lateral esquerda no lugar do machucado Luciano Juba. No ataque, Kike Olivera volta a ficar à disposição após desfalcar o time contra o Grêmio por questões contratuais.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. Desfalques: Keno (pancada no joelho direito), Pedro Morisco (recuperação de cirurgia no ombro direito), Maicon (lesão muscular na coxa esquerda), Rodrigo Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho), Tinga (lesão na panturrilha) e Lucas Ronier (edema muscular na posterior de coxa direita). Pendurados: Fernando Seabra, Jacy, Josué e Vini Paulista.

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu (Ramos Mingo) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. Desfalques: Erick e Rodrigo Nestor (suspensos); Luciano Juba, Ronaldo e Ruan Pablo (departamento médico). Pendurados: Everaldo, Ronaldo, Luciano Juba, Jean Lucas, Kanu, Acevedo e Erick Pulga.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia Campeonato Brasileiro Coritiba Coritiba x Bahia escalacões Futebol futebol brasileiro onde assistir Rodada 17 veja onde assistir Veja onde assistir Coritiba x Bahia Veja onde assistir Coritiba x Bahia nesta segunda-feira (25)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV