Veja onde assistir Coritiba x Bahia nesta segunda-feira (25)

Coritiba e Bahia entram em campo nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto é válido pela 17ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com 23 pontos na tabela, o Coritiba chega motivado após um triunfo por 3 a 0 fora de casa contra o Santos. O objetivo principal do Coxa agora é voltar a ganhar sob seus domínios para se manter a uma distância segura da zona de rebaixamento, já que a última vitória no Couto Pereira ocorreu no dia 19 de abril, em um 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Para este duelo, o técnico Fernando Seabra conta com o retorno de Felipe Jonathan e Jacy, livres de um quadro gripal, sendo que Jacy deve assumir a vaga de Rodrigo Moledo entre os titulares. Na lateral direita, Tinga segue no departamento médico, dando espaço para JP Chermont (que não atuou contra o Santos por pertencer ao rival), o que tira Taverna da equipe. No ataque, Lucas Ronier continua tratando uma lesão na coxa, mantendo o trio ofensivo formado por Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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Do outro lado, o Bahia busca uma recuperação imediata, restando apenas duas rodadas para a pausa da Copa do Mundo. A equipe baiana vem de um empate com o Grêmio na Fonte Nova e acumula um jejum incômodo de sete jogos sem vitórias (sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro). O Tricolor aposta em seu bom desempenho longe de Salvador para reagir, já que ostenta a quarta melhor campanha como visitante no torneio, responsável por 13 de seus 23 pontos. O técnico Rogério Ceni fará mudanças táticas: Jean Lucas deve entrar no meio-campo devido às suspensões de Erick e Rodrigo Nestor. Caio Alexandre, já recuperado fisicamente, é provável opção no banco. Na zaga, Ramos Mingo retorna de suspensão e disputa a titularidade com Kanu, enquanto Iago Borduchi assume a lateral esquerda no lugar do machucado Luciano Juba. No ataque, Kike Olivera volta a ficar à disposição após desfalcar o time contra o Grêmio por questões contratuais.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. Desfalques: Keno (pancada no joelho direito), Pedro Morisco (recuperação de cirurgia no ombro direito), Maicon (lesão muscular na coxa esquerda), Rodrigo Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho), Tinga (lesão na panturrilha) e Lucas Ronier (edema muscular na posterior de coxa direita). Pendurados: Fernando Seabra, Jacy, Josué e Vini Paulista.

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu (Ramos Mingo) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. Desfalques: Erick e Rodrigo Nestor (suspensos); Luciano Juba, Ronaldo e Ruan Pablo (departamento médico). Pendurados: Everaldo, Ronaldo, Luciano Juba, Jean Lucas, Kanu, Acevedo e Erick Pulga.