Veja onde assistir Coritiba x Athletico-PR ao vivo nesta sexta-feira (11)

Coritiba e Athletico-PR medem forças nesta sexta-feira (11), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo traz a raridade de um clássico disputado no período noturno, acumulando recordações para ambas as equipes. No primeiro turno, em partida realizada na Arena da Baixada que marcou o jogo de número 400 do histórico do confronto, o Furacão levou a melhor e venceu por 2 a 0, com tentos anotados por Dudu Kogitzki e Kevin Viveros. No retrospecto geral da rivalidade, o Coxa soma 152 triunfos, contra 127 vitórias do Rubro-Negro e 121 empates. Considerando apenas o recorte do Brasileirão, são 45 embates registrados, computando 17 vitórias do Athletico, 16 do Coritiba e 12 igualdades.

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O Coritiba teve sua sequência de quatro partidas de invencibilidade no Brasileirão interrompida ao sofrer uma derrota por 2 a 1, de virada, para o Mirassol no Couto Pereira. Apesar do tropeço, a equipe alviverde sustentou a sétima colocação na tabela de classificação, somando 37 pontos. Para o Coxa, um resultado positivo no clássico representa não somente superar o seu maior rival, mas também dar um passo importante em direção ao objetivo de garantir a permanência na Série A.

Por sua vez, o Athletico chega para o clássico após dois jogos sem vitórias, vindo de um revés por 3 a 1 para o Cruzeiro fora de casa e de um empate contra o Fluminense. O Furacão ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 45 pontos — mesma pontuação da equipe carioca e dois pontos à frente do Bahia, quinto colocado. Uma vitória no Athletiba é fundamental para o Rubro-Negro assegurar sua vaga no G-4 da competição.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Athletico-PR: Mycael, Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez (Gilberto Moraes), Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.