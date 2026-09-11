Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Coritiba x Athletico-PR ao vivo nesta sexta-feira (11)

Clássico paranaense válido pela 27ª rodada do Brasileirão movimenta a noite no Couto Pereira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Coritiba x Athletico-PR ao vivo nesta sexta-feira (11)
Autor A equipe alviverde está na sétima colocação na tabela de classificação - Foto: Divulgação/ Coritiba

Coritiba e Athletico-PR medem forças nesta sexta-feira (11), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo traz a raridade de um clássico disputado no período noturno, acumulando recordações para ambas as equipes. No primeiro turno, em partida realizada na Arena da Baixada que marcou o jogo de número 400 do histórico do confronto, o Furacão levou a melhor e venceu por 2 a 0, com tentos anotados por Dudu Kogitzki e Kevin Viveros. No retrospecto geral da rivalidade, o Coxa soma 152 triunfos, contra 127 vitórias do Rubro-Negro e 121 empates. Considerando apenas o recorte do Brasileirão, são 45 embates registrados, computando 17 vitórias do Athletico, 16 do Coritiba e 12 igualdades.

LEIA MAIS: Motoristas reclamam de cobranças indevidas em pedágio de Mauá da Serra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Coritiba teve sua sequência de quatro partidas de invencibilidade no Brasileirão interrompida ao sofrer uma derrota por 2 a 1, de virada, para o Mirassol no Couto Pereira. Apesar do tropeço, a equipe alviverde sustentou a sétima colocação na tabela de classificação, somando 37 pontos. Para o Coxa, um resultado positivo no clássico representa não somente superar o seu maior rival, mas também dar um passo importante em direção ao objetivo de garantir a permanência na Série A.

Por sua vez, o Athletico chega para o clássico após dois jogos sem vitórias, vindo de um revés por 3 a 1 para o Cruzeiro fora de casa e de um empate contra o Fluminense. O Furacão ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 45 pontos — mesma pontuação da equipe carioca e dois pontos à frente do Bahia, quinto colocado. Uma vitória no Athletiba é fundamental para o Rubro-Negro assegurar sua vaga no G-4 da competição.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Athletico-PR: Mycael, Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez (Gilberto Moraes), Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Athletico-PR Campeonato Brasileiro Coritiba futebol ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV