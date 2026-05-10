Veja onde assistir Corinthians x São Paulo ao vivo neste domingo

Corinthians e São Paulo entram em campo no começo da noite deste domingo, a partir das 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O tradicional clássico paulista é uma partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Timão já está garantido nas oitavas de final da Conmebol Libertadores, porém, atravessa uma fase delicada na Série A. A equipe treinada por Fernando Diniz ocupa a 17ª posição na tabela, com 15 pontos somados, e joga por uma vitória hoje para conseguir sair do Z-4. Além disso, o clube alvinegro corre atrás de seu primeiro resultado positivo em clássicos nesta temporada.

O Tricolor, por sua vez, encara uma realidade bem diferente do seu rival no torneio nacional. Mesmo não vivendo sua melhor sequência — com um retrospecto de duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas —, a equipe se sustenta no G-4. O time é o atual quarto colocado do Brasileirão, com 24 pontos, e necessita do triunfo neste domingo para tentar se distanciar do Athletico, que vem logo atrás no quinto lugar, com 23 pontos.

Onde assistir

Amazon Prime.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo (Matheus Pereira), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Cauly. Técnico: Roger Machado.



