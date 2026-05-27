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Veja onde assistir Corinthians x Platense ao vivo nesta quarta-feira (27)

Timão busca melhorar campanha geral, enquanto argentinos lutam pela vaga nas oitavas da Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 21:09:47 Editado em 27.05.2026, 17:38:41
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Veja onde assistir Corinthians x Platense ao vivo nesta quarta-feira (27)
Autor O Corinthians já está classificado para as oitavas de final - Foto: Agência Corinthians

Corinthians e Platense entram em campo na noite desta quarta-feira, às 21h30 (pelo horário de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto entre os clubes marca a última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

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O Corinthians vai a campo já classificado para as oitavas de final e com a primeira posição do Grupo E totalmente garantida, mas joga para assegurar uma melhor colocação na tabela geral do torneio. A equipe comandada por Fernando Diniz está invicta na competição e chega após superar o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, além de ter empatado com o Peñarol no Uruguai pela Libertadores. Para o duelo em Itaquera, o treinador deve usar seus principais atletas em busca dos três pontos, podendo ter Memphis Depay como a principal novidade entre os titulares.

O Platense, por sua vez, atravessa uma fase mais complicada, amargando uma sequência de quatro jogos sem vencer. Com sete pontos conquistados, a equipe argentina ainda não sacramentou sua ida à próxima fase e corre o risco de ser ultrapassada pelo Santa Fé, da Colômbia, que vem logo atrás com cinco pontos. Visando confirmar a classificação, o técnico Walter Zunino escalará força máxima.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e Paramount.

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Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (André Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz. Desfalques: João Pedro Tchoca, Vitinho, Kayke, Hugo e Alex Santana.

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía e Agustín Lagos; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Nicolás Retamar, Iván Gómez, Franco Zapiola e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino. Desfalques: Guido Mainero. Pendurado: Zapiola.

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