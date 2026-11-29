Veja onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo neste domingo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Neo Química Arena pela 37ª rodada em confronto direto contra o rebaixamento
Corinthians e Grêmio duelam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e coloca frente a frente dois clubes que lutam diretamente para escapar da zona de rebaixamento.
Com 41 pontos, o Corinthians busca assegurar sua permanência na Série A para 2027. A equipe pode confirmar a vaga na elite já nesta rodada caso conquiste a vitória e conte com tropeços de Internacional e Mirassol. Dirigido por Clarence Seedorf, o time paulista vem de um empate diante do Atlético-MG no meio da semana e defende uma série invicta de quatro jogos.
O Grêmio possui a mesma pontuação, 41 pontos, mas ocupa uma colocação abaixo na tabela devido aos critérios de desempate. A equipe comandada por Renato Gaúcho chega embalada após vencer o Santos na rodada passada e também tem a chance de encaminhar a permanência na primeira divisão se somar mais três pontos neste domingo e for beneficiada por resultados paralelos.
Onde assistir
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Prováveis escalações
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André (Raniele) e Rodrigo Garro; Kaio César, Yuri Alberto (Memphis Depay) e Matheus Bidu. Técnico: Clarence Seedorf.
Grêmio: Weverton; Gustavo Martins (Balbuena ou Danilo Barbosa), Wallace e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi e Marlon; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.