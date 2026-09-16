Veja onde assistir Corinthians x Estudiantes nesta quarta-feira (16)

Corinthians e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, no duelo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. No confronto de ida, em La Plata, na Argentina, as equipes empataram em 1 a 1. Com isso, um novo empate leva a decisão para a disputa por pênaltis, enquanto quem vencer avança para pegar o vencedor de Flamengo x Independiente del Valle na semifinal.

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O Corinthians chega pressionado por conta de uma sequência de cinco reveses consecutivos no Campeonato Brasileiro, resultando na 13ª posição com 32 pontos ao término da 27ª rodada. Como preservou quase todos os titulares contra o Flamengo no domingo passado, a cobrança aumentou para este embate decisivo na Libertadores, no qual o técnico Fernando Diniz mandará a campo o time principal. O Timão segue sem Yuri Alberto e não terá Raniele, suspenso por duas partidas após expulsão contra o Rosario Central. Em contrapartida, Gustavo Henrique, André Carrillo e Memphis Depay voltam após serem poupados da viagem ao Rio de Janeiro, e André surge como alternativa no banco após se recuperar de contusão muscular na coxa. Raniele, Yuri Alberto, André Ramalho, Zakaria Labyad e Kayke são os desfalques, enquanto Breno Bidon e Matheuzinho entram pendurados.

Do lado argentino, o Estudiantes também poupou seus titulares na rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino diante do Platense pensando na Libertadores, mas conseguiu vencer no sábado. O clube de La Plata busca o pentacampeonato continental e vem confiante para a partida, mesmo atuando como visitante. O comandante Alexander Cacique Medina deve escalar praticamente o mesmo time da ida, com a única alteração sendo na lateral-esquerda, já que Gastón Benedetti cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, devendo ser substituído por Eric Meza (ou Tomás Palacios). Além de Benedetti, Tiago Palacios e Lucas Alario estão no departamento médico. Os pendurados da equipe são Muslera, González Pírez, Gabriel Neves, Guido Carrillo, Lucas Piovi e Tomás Palacios.

Onde assistir

TV Globo (para todo o Brasil), ge tv e Paramount+.

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Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Estudiantes: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, González Pírez e Eric Meza (Tomás Palacios); Lucas Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez e Joaquín Correa; Tobio Burgos e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Cacique Medina.