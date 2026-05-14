Veja onde assistir Corinthians x Barra ao vivo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), Corinthians e Barra-SC medem forças às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto noturno é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o time paulista venceu o primeiro embate em Florianópolis por 1 a 0, basta apenas um empate ou um novo triunfo para garantir a sua classificação para as oitavas de final do torneio mata-mata.

Animado com o trabalho inicial do técnico Fernando Diniz e embalado por uma vitória recente no clássico contra o São Paulo, o Corinthians deve entrar em campo com uma escalação mista. Dando prioridade ao Campeonato Brasileiro, a comissão técnica pretende poupar algumas peças principais visando o duelo de domingo diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. No ataque, Jesse Lingard e Yuri Alberto devem descansar para as entradas de Kaio César e Pedro Raul. Ainda buscando a sua melhor forma física, o astro holandês Memphis Depay continua de fora.

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Do outro lado, o Barra-SC defende uma invencibilidade de três jogos, sendo que a sua última derrota foi justamente para o Alvinegro paulista na partida de ida. O Pescador vem de um empate sem gols atuando em casa contra o Caxias, em compromisso da Série C. Sob o comando de Bernardo Franco, a equipe catarinense deve repetir a estrutura adotada na Ressacada, com um esquema povoado por três volantes no setor de meio-campo. O meia Elvinho, que se recupera de uma lesão na coxa contraída na decisão do Campeonato Catarinense, segue como desfalque.

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Prováveis escalações-

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Fabrizio Angileri; Allan, André, Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro (Zakaria Labyad); Kaio César e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

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Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Marcelinho, Vinícius Popó (Bernabé) e Gabriel Silva. Técnico: Bernardo Franco.