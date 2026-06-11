Veja onde assistir Coreia do Sul x República Tcheca ao vivo nesta quinta-feira

Coreia do Sul e República Tcheca medem forças nesta quinta-feira (11), a partir das 23h (horário de Brasília), no Estádio Akron, situado em Jalisco, no México. O duelo marca a estreia de ambas as seleções na primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, chave que conta também com as participações de México e África do Sul.

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A seleção da Coreia do Sul chega para a sua 11ª participação consecutiva em Mundiais respaldada por uma campanha invicta de 11 vitórias e cinco empates nas Eliminatórias. Eliminados pelo Brasil nas oitavas de final no Catar em 2022, os sul-coreanos vêm motivados por triunfos nos amistosos preparatórios, nos quais golearam Trinidad e Tobago por 5 a 0 e venceram El Salvador por 1 a 0. Sob o comando do técnico Hong Myungbo, a equipe tem como principal líder o atacante Heung-min Son, ex-Tottenham e atual Los Angeles FC, apresentando uma tendência de atuar com apenas um atleta na frente, priorizando um meio-campo preenchido e jogadas velozes pelas laterais.

Por outro lado, a República Tcheca retorna à principal competição do futebol do planeta após um hiato de 20 anos. Para garantir a vaga, o time europeu ficou na vice-liderança de sua chave nas Eliminatórias e precisou passar pela repescagem, onde eliminou a Irlanda no mata-mata e superou a Dinamarca nas penalidades máximas no jogo decisivo. O treinador Miroslav Kouvek aposta em um estilo de jogo caracterizado pela força física e disputas aéreas, vindo recentemente de uma vitória por 3 a 1 sobre a Guatemala em amistoso internacional. A equipe busca explorar o setor direito ofensivo com as infiltrações de Vladimír Coufal, do Hoffenheim, depositando suas esperanças de gol no centroavante Patrik Schick, do Bayer Leverkusen.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Coreia do Sul: Jo Hyeonwoo; Lee Hanbeom, Kim Minjae e Lee Gihyuk; Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Lee Jaesung e Lee Taeseok; Lee Kangin, Hwang Heechan (Lee Donggyeong) e Son Heungmin. Técnico: Hong Myungbo.

República Tcheca: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Kouvek.