Veja onde assistir Chapecoense x Mirassol ao vivo nesta terça-feira (03)
Duelo na Arena Condá pode selar a queda da Chape e afastar o Mirassol do Z4
Chapecoense e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (03), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.
LEIA MAIS: Simepar confirma que Vale do Ivaí teve tornado em outubro; entenda
A equipe catarinense amarga a lanterna isolada da competição, com apenas 21 pontos conquistados em 32 partidas. A Chape ainda tem um compromisso atrasado da 21ª rodada contra o Vasco, que acontecerá em 14 de novembro, mas corre o risco de ter seu rebaixamento matemático confirmado já nesta rodada, visto que a distância para o Remo, atual 19º colocado, é de oito pontos.
O Mirassol, por sua vez, chega pressionado por um jejum de duas partidas sem vitórias, vindo de uma derrota para o Corinthians. Esse tropeço aproximou perigosamente a equipe da zona de rebaixamento, já que o time ocupa o 16º lugar com 37 pontos — apenas um ponto e uma posição acima da equipe paulista. Sob o comando de Rafael Guanaes, o time busca um triunfo para aumentar essa margem e garantir mais tranquilidade nesta reta final de campeonato.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Chapecoense: Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Yago Felipe, Camilo e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Alesson, Carlos Eduardo (Fernandinho) e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes.