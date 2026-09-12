Veja onde assistir Chapecoense x Internacional ao vivo neste sábado (12)
Confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A acontece na Arena Condá, em Chapecó
Chapecoense e Internacional medem forças neste sábado, às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
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O Verdão do Oeste catarinense segue na lanterna isolada da competição, somando apenas 17 pontos em 25 jogos disputados. A distância da equipe alviverde para o Remo, vice-lanterna do campeonato, é de seis pontos. Vale ressaltar que a Chape possui um compromisso a menos na tabela, referente ao duelo contra o Vasco pela 21ª rodada, que foi adiado e segue sem data definida para realização.
Do outro lado, o Internacional busca aliviar a pressão em cima do técnico Paulo Pezzolano. O clube gaúcho atravessa um momento de crise, acumulando uma sequência de 10 jogos sem vitória no Brasileirão, além de ser a única equipe que ainda não triunfou no segundo semestre pelo torneio. O Colorado figura na 18ª colocação com 25 pontos e, mesmo que vença a Chapecoense, não conseguirá sair do Z-4 ao término da rodada.
Onde assistir
Premiere, Record e YouTube/Cazé TV.
Escalações
Chapecoense: Anderson, Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto (Miguel Carvalho); Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda.
Internacional: Matheus Cunha (Anthoni); Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.