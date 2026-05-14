Veja onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo nesta quinta-feira (14)
Time catarinense precisa obrigatoriamente da vitória para seguir viva, já que foi derrotada no primeiro encontro
Chapecoense e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira (14) a partir das 18h (horário de Brasília) na Arena Condá, em Chapecó. O confronto é válido pela partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026 e definirá quem avança para a fase de oitavas de final do torneio nacional.
A Chapecoense precisa obrigatoriamente da vitória para seguir viva, já que foi derrotada no primeiro encontro. Para garantir a classificação direta, o time catarinense tem que vencer por dois ou mais gols de diferença; caso vença por apenas um gol de vantagem, a disputa será decidida nos pênaltis. O empate não serve para a equipe alviverde.
O Botafogo joga pelo empate para se classificar, após ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, com gol marcado por Alex Telles. O time carioca chega para o confronto vindo de uma igualdade em 1 a 1 contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro e busca um título inédito em sua história, tendo como melhor marca anterior o vice-campeonato de 1999.
Onde assistir
Sportv e Premiere.
Prováveis escalações
Chapecoense: Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Everton, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor, Giovanni Augusto; Ênio e Bolasie. Técnico: Fábio Matias.
Botafogo: Neto; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton, Medina, Edenilson e Montoro (Júnior Santos); Kadir e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.