TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO BRASIL

Veja onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo nesta quinta-feira (14)

Time catarinense precisa obrigatoriamente da vitória para seguir viva, já que foi derrotada no primeiro encontro

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 17:26:08 Editado em 14.05.2026, 17:31:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo nesta quinta-feira (14)
Autor Arthur Cabral comanda o ataque do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Chapecoense e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira (14) a partir das 18h (horário de Brasília) na Arena Condá, em Chapecó. O confronto é válido pela partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026 e definirá quem avança para a fase de oitavas de final do torneio nacional.

-LEIA MAIS: Ancelotti renova com a CBF até 2030: 'Obrigado pela confiança'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Chapecoense precisa obrigatoriamente da vitória para seguir viva, já que foi derrotada no primeiro encontro. Para garantir a classificação direta, o time catarinense tem que vencer por dois ou mais gols de diferença; caso vença por apenas um gol de vantagem, a disputa será decidida nos pênaltis. O empate não serve para a equipe alviverde.

O Botafogo joga pelo empate para se classificar, após ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, com gol marcado por Alex Telles. O time carioca chega para o confronto vindo de uma igualdade em 1 a 1 contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro e busca um título inédito em sua história, tendo como melhor marca anterior o vice-campeonato de 1999.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Chapecoense: Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Everton, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor, Giovanni Augusto; Ênio e Bolasie. Técnico: Fábio Matias.

Botafogo: Neto; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton, Medina, Edenilson e Montoro (Júnior Santos); Kadir e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ao vivo BOTAFOGO chapecoense Copa do Brasil Futebol Transmissão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV