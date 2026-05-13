Veja onde assistir Ceará x Atlético-MG ao vivo nesta quarta-feira (13)
Galo tem vantagem do empate no Castelão em duelo decisivo pela Copa do Brasil
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Ceará e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, Arena Castelão pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O clube mineiro entra em campo com a vantagem no placar agregado, já que superou a equipe cearense no primeiro encontro por 2 a 1.
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O Ceará encara a decisão em meio a um cenário de forte turbulência. O time alvinegro vem de uma sequência de três reveses seguidos, sendo o último uma derrota em casa por 1 a 0 para o Atlético-GO. A fase negativa gerou grande insatisfação nas arquibancadas, resultando em diversos protestos da torcida direcionados tanto aos dirigentes quanto aos jogadores.
O Atlético-MG, por sua vez, carrega uma invencibilidade de três partidas, mas lamenta dois empates recentes que adiaram a consolidação da equipe no ano. O Galo ficou no 2 a 2 contra o Juventud-URU, pela Sul-Americana, e no 1 a 1 diante do Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Nas duas ocasiões, o roteiro foi idêntico: o time alvinegro saiu na frente no placar, mas acabou cedendo a igualdade nos minutos finais.
Onde assistir
SporTV e Premiere.
Prováveis escalações
Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Dieguinho e Juan Alano; Melk, Fernandinho e Gustavo Prado. Técnico: Mozart. (Desfalques: Zanocelo, Richard, Luiz Otávio, Wendel Silva, Ronald e Lucca).
Atlético-MG: Everson; Román (Natanael), Lyanco e Alonso; Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. (Desfalques: Patrick, Índio, Ruan Tressoldi e Victor Hugo).