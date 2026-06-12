Veja onde assistir Canadá x Bósnia ao vivo nesta sexta-feira (12)

Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), no estádio Toronto Field, em Toronto. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo B e marca a estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

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Sendo uma das sedes do torneio ao lado de Estados Unidos e México, a seleção do Canadá jogará os três jogos da fase de grupos em seu território, mas o embate desta sexta-feira será o único disputado em Toronto. O grande objetivo do elenco canadense na competição é conseguir passar para as fases eliminatórias de mata-mata pela primeira vez em sua história.

Já a Bósnia disputa um Mundial pela segunda vez na história, retornando ao torneio pela primeira vez desde a edição de 2014. Naquela ocasião, que ocorreu no Brasil, a equipe europeia venceu apenas um confronto e acabou sendo eliminada ainda na fase inicial, chegando agora com o mesmo intuito de avançar além da primeira etapa da competição.

Onde assistir

Cazé TV.

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Prováveis escalações

Canadá: Crépau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchana, Eustáquio, Ahmed e Millar; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic e Memic; Demirovic e Bazdar. Técnico: Sergej Barbarez.