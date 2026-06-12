Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO

Veja onde assistir Canadá x Bósnia ao vivo nesta sexta-feira (12)

Partida de abertura do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 acontece no estádio de Toronto Field

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 15:01:17 Editado em 12.06.2026, 15:01:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Canadá x Bósnia ao vivo nesta sexta-feira (12)
Autor Goleiro Crépau, do Canadá - Foto: Divulgação Instagram Crépau

Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), no estádio Toronto Field, em Toronto. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo B e marca a estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

-LEIA MAIS: Fifa define arbitragem brasileira para o confronto entre Bélgica e Egito no mundial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sendo uma das sedes do torneio ao lado de Estados Unidos e México, a seleção do Canadá jogará os três jogos da fase de grupos em seu território, mas o embate desta sexta-feira será o único disputado em Toronto. O grande objetivo do elenco canadense na competição é conseguir passar para as fases eliminatórias de mata-mata pela primeira vez em sua história.

Já a Bósnia disputa um Mundial pela segunda vez na história, retornando ao torneio pela primeira vez desde a edição de 2014. Naquela ocasião, que ocorreu no Brasil, a equipe europeia venceu apenas um confronto e acabou sendo eliminada ainda na fase inicial, chegando agora com o mesmo intuito de avançar além da primeira etapa da competição.

Onde assistir

Cazé TV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Canadá: Crépau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchana, Eustáquio, Ahmed e Millar; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic e Memic; Demirovic e Bazdar. Técnico: Sergej Barbarez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bósnia Canadá Copa do Mundo Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV