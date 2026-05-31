Veja onde assistir Brasil x Panamá ao vivo neste domingo (31)

Brasil e Panamá medem forças neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã. O confronto é um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 e representa a última exibição da equipe nacional diante de sua torcida antes da competição. Logo após esse compromisso, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos na noite de segunda-feira.

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A Seleção Brasileira quer usar a partida para sentir o calor do público, com expectativa de casa cheia após a venda de mais de 73,5 mil ingressos e um show de Ivete Sangalo antes do apito inicial. Com o acordo de 11 substituições para cada lado, o técnico Carlo Ancelotti pretende utilizar todos os atletas de linha, mandando a campo uma formação inicial com quatro jogadores móveis no ataque. A equipe terá os desfalques do lesionado Neymar e do trio Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, preservados após a final da Liga dos Campeões. O próximo desafio do Brasil será contra o Egito, no sábado, em Cleveland.

Atual 33º colocado no ranking da Fifa e líder de sua chave nas Eliminatórias da Concacaf, o Panamá se prepara para disputar sua segunda Copa do Mundo — a estreia ocorreu em 2018. Única seleção da América Central classificada para o Mundial, a equipe treinada por Thomas Christiansen se preparou no CT do Vasco durante a passagem pelo Rio de Janeiro. O time panamenho aposta em uma mescla de jovens valores, como Adalberto Carrasquilla, com a liderança de veteranos como o capitão Aníbal Godoy. Antes de estrear no Grupo L da Copa (ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana), os panamenhos ainda enfrentarão República Dominicana e Bósnia.

Onde assistir

TV Globo, sportv, getv e ge.

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Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: Mosquera, Murillo, Escobar, Córdoba e Davis; Godoy, Martínez e Carrasquilla; Bárcenas, Fajardo e Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.