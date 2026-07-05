Veja onde assistir Brasil x Noruega pela Copa do Mundo neste domingo (05)

Brasil e Noruega medem forças neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Como elemento de tensão para o embate, a Seleção Brasileira encara o único país que jamais conseguiu derrotar na história: em quatro duelos, foram dois empates e duas vitórias nórdicas. Além disso, a equipe tenta encerrar um trauma recente em mundiais, já que desde o penta vem sofrendo eliminações consecutivas para seleções do Velho Continente (França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia).

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A equipe brasileira avançou para o mata-mata como primeira colocada do Grupo C, após empatar com o Marrocos por 1 a 1 e aplicar 3 a 0 no Haiti e na Escócia, garantindo a liderança pelo saldo de gols. Na etapa eliminatória seguinte, o time de Carlo Ancelotti sofreu para despachar o Japão por 2 a 1, graças a um gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo. Para este domingo, o treinador perdeu Lucas Paquetá, com lesão na coxa esquerda, e deve utilizar Martinelli entre os titulares. Raphinha, retornando de contusão muscular, tende a começar no banco, enquanto Neymar vem de uma estreia emocionante diante dos escoceses após se recuperar de dores na panturrilha.

A Noruega, por sua vez, garantiu passagem para o mata-mata na vice-liderança do Grupo I, chave em que superou Iraque e Senegal, mas sofreu uma goleada da França. Na fase seguinte, os europeus eliminaram a Costa do Marfim. Sob as instruções de Ståle Solbakken, os noruegueses possuem um sistema ofensivo letal formatado para destacar os talentos de Odegaard e Haaland, responsáveis por impulsionar os 37 gols feitos nas eliminatórias. O treinador nórdico lida com duas dúvidas: na lateral-direita, devido à lesão de Ryerson, Pedersen e Aursnes disputam a vaga; já no setor ofensivo, Oscar Bobb pode tomar o lugar de Sorloth.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv, ge.globo, SBT e CazéTV.

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Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Noruega: Nyland; Pedersen (Fredrik Aursnes), Ajer, Torbjorn Heggem e Wolfe; Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Alexander Sorloth (Oscar Bobb) e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.