Bragantino e Vasco entram em campo neste domingo (22), às 19h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O confronto entre as duas equipes, que estão com a mesma pontuação, é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Bragantino entra na rodada buscando recuperação após perder por 2 a 1 para o Vitória, fora de casa, na quinta-feira passada. O resultado negativo fez o clube paulista cair do oitavo para o nono lugar, mantendo os 47 pontos, e agora a equipe precisa vencer para continuar lutando por um espaço na Pré-Libertadores.

Por outro lado, o Vasco vive um momento de empolgação sob a liderança do técnico Pedro Emanuel. O time vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo três delas pela competição nacional, o que afastou matematicamente o perigo do rebaixamento e colocou o grupo na briga direta por uma classificação para a Copa Libertadores.

Onde assistir

Premiere e sportv.

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Prováveis escalações

Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Herrera (Mosquera) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.