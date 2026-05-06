Veja onde assistir Botafogo x Racing ao vivo nesta quarta-feira
Botafogo recebe o Racing no Nilton Santos lutando para retomar a liderança do Grupo E da Sul-Americana
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Botafogo e Racing entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana e marca mais um passo decisivo no torneio continental.
📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana
O Botafogo iniciou a jornada liderando o Grupo E com duas vitórias e um empate, mas caiu de forma provisória para a vice-liderança após o triunfo do Caracas. O Alvinegro, que soma sete pontos após bater o Independiente Petrolero em casa na última rodada e que também já venceu o próprio Racing por 3 a 2 na Argentina, busca retomar o topo. Para o duelo, o técnico Franclim Carvalho conta com a volta de Barboza na zaga, mas perde o volante Allan, que precisará passar por cirurgia após uma ruptura muscular na coxa.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
O Racing vive um jejum incômodo e já não sabe o que é vencer há seis partidas. Atualmente na terceira colocação do grupo com quatro pontos, os argentinos estão fora da zona de classificação, ficando atrás do Glorioso e do Caracas. Necessitando do resultado positivo para seguir sonhando com a primeira posição, o time de Gustavo Costas entrará com força máxima e deve ter o retorno de Martirena, recuperado de uma lesão no ombro esquerdo.
Onde assistir
Paramount+.
Prováveis escalações
Botafogo: Neto; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Di Cesare e Rojas; Sosa (Forneris), Zuculini e Baltasar Rodríguez; Solari, Zaracho e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.