CONMEBOL SUL-AMERICANA

Veja onde assistir Botafogo x Racing ao vivo nesta quarta-feira

Botafogo recebe o Racing no Nilton Santos lutando para retomar a liderança do Grupo E da Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 20:58:00 Editado em 06.05.2026, 19:37:51
A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana e marca mais um passo decisivo no torneio continental

Botafogo e Racing entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana e marca mais um passo decisivo no torneio continental.

O Botafogo iniciou a jornada liderando o Grupo E com duas vitórias e um empate, mas caiu de forma provisória para a vice-liderança após o triunfo do Caracas. O Alvinegro, que soma sete pontos após bater o Independiente Petrolero em casa na última rodada e que também já venceu o próprio Racing por 3 a 2 na Argentina, busca retomar o topo. Para o duelo, o técnico Franclim Carvalho conta com a volta de Barboza na zaga, mas perde o volante Allan, que precisará passar por cirurgia após uma ruptura muscular na coxa.

O Racing vive um jejum incômodo e já não sabe o que é vencer há seis partidas. Atualmente na terceira colocação do grupo com quatro pontos, os argentinos estão fora da zona de classificação, ficando atrás do Glorioso e do Caracas. Necessitando do resultado positivo para seguir sonhando com a primeira posição, o time de Gustavo Costas entrará com força máxima e deve ter o retorno de Martirena, recuperado de uma lesão no ombro esquerdo.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações

Botafogo: Neto; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Di Cesare e Rojas; Sosa (Forneris), Zuculini e Baltasar Rodríguez; Solari, Zaracho e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

