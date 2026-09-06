Veja onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo neste domingo
Pela 26ª rodada do Brasileirão, líder e mandante duelam no Nilton Santos com focos distintos
Botafogo e Palmeiras entram em campo neste domingo, às 18h30 (pelo horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela 26ª rodada, em fase única, do Campeonato Brasileiro 2026. A equipe de arbitragem do embate será chefiada por Rodrigo José Pereira de Lima (PE), que contará com o auxílio de Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) nas bandeiras, além de Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) operando o VAR.
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O Botafogo amarga uma sequência de mais de um mês sem vitórias no Brasileirão, vindo de uma dura derrota por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo na semana passada. Com 30 pontos somados, o time figura na segunda metade da tabela de classificação. Pensando na montagem da equipe, o técnico Rodrigo Bellão sofre com problemas de lesão na lateral-esquerda e tem apenas Marçal à disposição. Dessa forma, o comandante terá dificuldades para manter o esquema com três zagueiros e deve mandar a campo uma linha com quatro defensores. Kaio Pantaleão, Paulinho e Barrera estão fora, enquanto a lista de pendurados tem Arthur Cabral, Edenílson, Ferraresi, Junior Santos, Kadir e Villlalba.
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Já o Palmeiras começou a rodada liderando a competição, com 52 pontos, sustentando uma vantagem mínima sobre o vice-líder Flamengo. Como o rival rubro-negro atua duas horas antes, o Verdão entrará em campo sabendo exatamente do placar que precisa para não perder a ponta, sendo hoje a única equipe do país a disputar o título em três frentes. Fora das quatro linhas, o treinador Abel Ferreira está liberado para trabalhar após conseguir um efeito suspensivo no STJD (ele havia sido punido por chutar um microfone diante do Mirassol).
Dentro de campo, Piquerez será o titular na lateral-esquerda após o STJD negar o recurso sobre a expulsão de Arthur. O clube tentou argumentar que houve erro de identificação e que a falta que gerou o cartão foi cometida por Lucas Evangelista, mas o pedido não foi aceito. Caso Vitor Roque comece no banco repetindo o cenário do duelo contra o Santos, o setor ofensivo deve ter Jhon Arias, Mauricio, Flaco López e um quarto nome (Felipe Anderson ou Andreas mais avançado), com Lucas Evangelista no meio. Paulinho, Ramón Sosa e Jefté estão lesionados e se juntam aos suspensos Arthur e Abel Ferreira (o técnico, amparado por efeito suspensivo, consta como desfalque na teoria, mas vai atuar). Os pendurados são Flaco López, Luís Pacheco, Marlon Freitas, Maurício e Murilo.
Onde assistir
O duelo terá transmissão da Record na TV aberta, além de estar disponível nas plataformas Premiere, CazéTV e Globoplay.
Prováveis escalações
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino (Monzón) e Marçal; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.
Botafogo: Carlos Miguel; Giay, Gómez (Barboza), Murilo e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio, Flaco López e Vitor Roque (Evangelista ou Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.