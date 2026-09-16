Veja onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo nesta quarta-feira (16)
Confira horário, local, transmissão e as prováveis escalações para o duelo atrasado do Brasileirão
Botafogo e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. O embate é válido em atraso pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo atravessa um momento delicado no torneio, acumulando um jejum de seis partidas sem vencer, o que acendeu o sinal de alerta no clube por conta da proximidade com a zona de rebaixamento — da qual dista apenas quatro pontos. Diante do cenário, a diretoria decidiu encerrar a sequência do técnico interino Rodrigo Bellão e busca fechar com um novo comandante efetivo até a próxima segunda-feira, data em que se inicia a Data Fifa.
O Grêmio vem de dois reveses consecutivos e figura na faixa limite próxima ao Z-4. Na 16ª posição com 28 pontos, a equipe gaúcha leva vantagem sobre o Vasco (17º) no saldo de gols e supera o Internacional (18º) em número de triunfos. O desempenho recente culminou na demissão de Luís Castro, fazendo com que o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari assuma a equipe de forma provisória no Rio de Janeiro, enquanto o novo treinador, Renato Portaluppi, já se juntou ao grupo na tarde desta terça-feira.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Lucas Villalba, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.
Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Jovane Cabral. Técnico: Felipão.